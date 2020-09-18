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  4. Yakutistan’da 84 yaşındaki kadın, ayıyı kükreyerek kaçırdı

Yakutistan’da 84 yaşındaki kadın, ayıyı kükreyerek kaçırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde 84 yaşındaki Anna Dyaçkovskaya, karşısına çıkan bir ayının kükremesine karşılık verip kurtulmayı başardı.

Yakutistan’da 84 yaşındaki kadın, ayıyı kükreyerek kaçırdı

SakhaDay sitesinin aktardığına göre, Yakutistan’ın Gornıy bölgesindeki Asima köyünden 84 yaşındaki Dyaçkovskaya, mantar ve yemiş toplamak için gittiği ormanda bir anne ayıyla burun buruna geldi. Ancak Dyaçkovskaya, herkesin yapacağı gibi koşup çığlık atmak yerine başka bir yöntem denedi.

Geçmişte kuş ve başka hayvanları avlamak için ormanın yolunu tutan Dyaçkovskaya, kaçmanın anlamsız olduğunu bildiğinden ayının kükremesine karşılık verdi.

Ayıyla karşılıklı kükreşen kadın, daha sonra cebindeki gazete parçasını dikkatlice çıkarıp yaktı ve salladı. Ayı, ateşi görünce boğazından bir ses çıkardı, yaşlı kadın da onu taklit etti. Anne ayı bunun üzerine kafasını çevirip uzaklaştı.

Asima köyü yönetimi olayın gerçek olduğunu doğruladı. Dyaçkovskaya ve yakınları ise yaşadıklarının stresi nedeniyle gazetecilerle konuşmayı reddetti.


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