Yalancı kamburluk nedir, neden olur? Çocuklarda duruş bozukluğuna yol açan nedenler nelerdir?

Oyun bağımlılığı gelişme çağındaki çocuklarda ortopedik olarak olumsuz durumlara neden olabilir. Uzun süreli aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak boyun ve sırt ağrıları ortaya çıkar. Vücudun estetik olarak bozulmasına yol açan duruş bozukluğunda yalancı kamburluğun sık görüldügü belirtiliyor.

Oyun bağımlılığı gelişme çağındaki çocukları ve gençleri sadece zihinsel olarak değil, ortopedik açıdan da olumsuz etkiliyor. Uzun süreli duruş bozukluklarının kas gücünün azalmasına ve vücudun estetik olarak bozulmasına neden olduğunu belirten uzmanlar, “Yalancı kamburluk” denilen durumun ortaya çıktığına dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, oyun bağımlılığının ve uzun süreli elektronik cihazlar kullanmanın omurga sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

BOYUN VE SIRT KASLARI ETKİLENİYOR

Uzun süreli aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak boyun ve sırt kaslarında kasılma ve elde uyuşmalar oluşur. Bu durum, boyun ve bel ağrılarına yol açar. Sinir baskısı sonucunda kol ve ellerde uyuşmalar oluşur. Hareketsizlik sonucu kilo alma ve eklemlerde bozukluklar meydana gelir. Kas gücünün azalması ve vücudun estetik olarak bozulması ile sonuçlanır. Kambur (yalancı) görünüm oluşur.”