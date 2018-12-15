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Yalancı kamburluk nedir, neden olur? Çocuklarda duruş bozukluğuna yol açan nedenler nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.12.2018 09:46 | Son Güncelleme

Oyun bağımlılığı gelişme çağındaki çocuklarda ortopedik olarak olumsuz durumlara neden olabilir. Uzun süreli aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak boyun ve sırt ağrıları ortaya çıkar. Vücudun estetik olarak bozulmasına yol açan duruş bozukluğunda yalancı kamburluğun sık görüldüğü belirtiliyor.

Yalancı kamburluk nedir, neden olur? Çocuklarda duruş bozukluğuna yol açan nedenler nelerdir?

Oyun bağımlılığı gelişme çağındaki çocuklarda ortopedik olarak olumsuz durumlara neden olabilir. Uzun süreli aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak boyun ve sırt ağrıları ortaya çıkar. Vücudun estetik olarak bozulmasına yol açan duruş bozukluğunda yalancı kamburluğun sık görüldügü belirtiliyor.

Oyun bağımlılığı gelişme çağındaki çocukları ve gençleri sadece zihinsel olarak değil, ortopedik açıdan da olumsuz etkiliyor. Uzun süreli duruş bozukluklarının kas gücünün azalmasına ve vücudun estetik olarak bozulmasına neden olduğunu belirten uzmanlar, “Yalancı kamburluk” denilen durumun ortaya çıktığına dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, oyun bağımlılığının ve uzun süreli elektronik cihazlar kullanmanın omurga sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

BOYUN VE SIRT KASLARI ETKİLENİYOR

Uzun süreli aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak boyun ve sırt kaslarında kasılma ve elde uyuşmalar oluşur. Bu durum, boyun ve bel ağrılarına yol açar. Sinir baskısı sonucunda kol ve ellerde uyuşmalar oluşur. Hareketsizlik sonucu kilo alma ve eklemlerde bozukluklar meydana gelir. Kas gücünün azalması ve vücudun estetik olarak bozulması ile sonuçlanır. Kambur (yalancı) görünüm oluşur.”

OMURGADA DÜZLEŞMEYE YOL AÇIYOR

Sürekli tablet, cep telefonu ve bilgisayar kullanımının omurga yapısını olumsuz etkilediğini ifade eden Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, “Omurgada ağrılar ve düzleşme oluşur.Kas gücü azalmasına bağlı, boyun ve sırt ağrıları meydana gelir. Var olan deformitelerin zamanla artmasına neden olur” uyarısında bulundu.

KRONİK AĞRILARIN SEBEBİ OYUN BAĞIMLILIĞI OLABİLİR

Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, kas gücü azalmasına bağlı olarak yanlış pozisyondauzun süre kalmanın özellikle kronik ağrılara neden olabileceğini de kaydederek “Ağrı tedavi gerektirir. Boyunda düzleşme, sırtta yalancı kambur görünümü ortaya çıkar” dedi.

ARA VERİLİP EGZERSİZ YAPILMALI

Özellikle tablet ve bilgisayar kullanımında mutlaka ara verilmesi gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, “Bu aralarda gücünü korumaya yönelik egzersizler yapılmalı. Ayağa kalkıp yürümek, boyun ve bel egzersizleri yapmak gerekir. Ayrıca kullanılan masa ve sandalye ergonomik olmalıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamburluk duruş bozukluğu omurga sağlığı

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