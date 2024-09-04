Yalı Çapkını dizisine bomba isim! Ferit'in gözdesi Diyar geliyor

Star TV’nin sevilen dizilerinden Yalı Çapkını üçüncü sezon çekimlerine geçen Cuma başladı. İki yıllık zaman atlaması sonrası dizide Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran’ın hayatına giren Sinan’a Cem Söküt hayat verirken, Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit’in gözdesi Diyar’ı canlandıracak oyuncunun da bu hafta belli olacağı konuşuluyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pelin Akil ile anlaşma sağlandı.

YALI ÇAPKINI'NDA YENİ PELİN DÖNEMİ

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını yeni sezonda yenilenmiş hikayesiyle yine çok konuşulacak.

Kulislerden gelen haberlere göre rol için adı geçen isim başarılı oyuncu Pelin Akil idi. Diyar’ın yaşça Ferit’ten büyük olması ve Pelin Akil’in “Bir yaz bitti sağlıkla, şimdi çalışma zamanı” mesajını yayınlaması da iddiaları güçlendirmişti.

OGMPictures’ın patronu Onur Güvenatam, titizlikle hazırladığı diziye yeni bir soluk getiriyor. İki yıllık zaman atlamasının ardından Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit’in değiştiğini ve hayatına Diyar’ın girdiğini göreceğiz.

Ferit’in çok değer verdiği, yaşça kendisinden büyük olan ve ezber bozacak Diyar karakteri için de başarılı ve güzel oyuncu Pelin Akil’le el sıkışıldı.

Kulislerden sızan haberlere göre Pelin Akil’in sahneleri yarın başlıyor.