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Yalnız Kurt kimi anlatıyor? Yalnız Kurt dizisinde Fethullah Gülen göndermesi...

29.01.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnız Kurt dizisi izleyiciyle buluştu. Her hafta cuma günü ekrana gelen dizinin ilk bölümünde yapılan Fethullah Gülen göndermesi izleyicinin dikkatinden kaçmadı. ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt daha şimdiden izleyiciden tam not aldı. Peki Yalnız Kurt kimi anlatıyor? İşte detaylar...

Yalnız Kurt kimi anlatıyor? Yalnız Kurt dizisinde Fethullah Gülen göndermesi...

Yalnız Kurt dizisi 28 Ocak Cuma günü izleyicisiyle buluştu. Senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı, Çağatay Tosun'un yönetmeliğini yaptığı dizinin ilk bölümünde yer alan bir detay izleyicinin gözünden kaçmadı. Yalnız Kurt dizisinin Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutma amacıyla yola çıktığı biliniyor. Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını konu edinen dizide Fettullah Gülen göndermesi dikkat çekti.

YALNIZ KURT KİMİ ANLATIYOR?

Kurdoğlu lakaplı kafes dövüşçüsü Altay'ın, silahların patladığı bir gecede küçük kızına kavuşmak için olay yerinden kaçan Esra'ya yardım etmesi ile başlayan hikaye, yasadışı dövüş kulübünün sahibi yani Esra'nın sevgilisi Doğan'ın onların peşine düşmesini ve gelişen olayları konu ediniyor. Altay, Esra'ya yardım edince endi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterir.

Yalnız Kurt dizisi ABD Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinin ardından yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını konu edinmektedir.

YALNIZ KURT DİZİSİNDE FETTULLAH GÜLEN DETAYI

Dizide 'Fettah Dahhak' karakteri üzeirnden Fethullahçı Terör Örgütü'nün nasıl kurulduğu ve devlete nasıl kurulduğu, devlete nasıl sızdığı aktarıldı.Yalnız Kurt'ta örgütün Türkiye içine sızması konu edinildi. Dizide örgütün ülke içindeki halk hareketleri başlatması, kışkırtmaları ve TSK içinde yürüttüğü ajanlık faaliyetlerine.

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yalnız Kurt dizisi başrolleri ve tanıtım metinleri şu şekilde:

Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

Damla Colbay - Esra Türkmen

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

Diğer oyuncular ise şu şekilde:

Gökhan Soylu
Kürşat Alnıaçık
Polat Bilgin
Halit Özgür Sarı
Saruhan Hünel
Yaprak Medine
Murat Han
Deniz Evin


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