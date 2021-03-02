HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürüldü

Yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürüldü

02.03.2021 18:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürüldü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürülmüş halde evinde bulundu.Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’tan (78), haber alamayan yakınları yaşlı adamın evine gittiğinde cesediyle karşılaştı.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürülmüş halde evinde bulundu.

Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’tan (78), haber alamayan yakınları yaşlı adamın evine gittiğinde cesediyle karşılaştı. Darp edilerek öldürüldüğü tahmin edilen Selahattin Polat’ın cesedi otopsi için Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırılırken, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Faili meçhul olay bırakmayan JASAT’ın kısa sürede bu cinayeti aydınlatması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Korkutan artış! O ilimizde vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandıKorkutan artış! O ilimizde vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı
Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?

En Çok Okunan Haberler

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Tarihi iskender kebapçısındaki skandalda yeni gelişme

Tarihi iskender kebapçısındaki skandalda yeni gelişme

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Esra Erol Zeynep olayı ne? Esra Erol Zeynep itirafı!

Esra Erol'da Zeynep'ten büyük itiraf!

Fatih Portakal, 'banka itibarını zedeleme' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından beraat etti

Fatih Portakal iki davadan beraat etti

Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz

Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz

Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Caner Erkin neden antrenmanlara katılmayacak?

Son Dakika: Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darp eden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Yeni normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Normalleşmenin ilk gününde trafik felç oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.