Yalnızca 1 dakika sürüyor! Ameliyatsız burun inceltmek mümkün

Bazı kişilerin burun yapısı kalın ya da etli bir görünüme sahip olabilir. Bu noktada daha ince ve sıkı bir görüntü yakalamak için lazer yöntemi tercih edilebilir. Plazma fraksiyonel lazer uygulamaları ile hem yenilenmiş bir cilt hem de daha ince bir burun elde etmek mümkün. Peki lazer ile burun inceltme işlemi nasıl yapılır? İşte ameliyatsız burun estetiğinin tüm detayları...

UYGULAMA NASIL YAPILIR? NE KADAR SÜRER?

Cilde lazer uygulaması yapılan cihazda çok küçük iğneler cilde plazma enerjisi gönderir. Ancak işlem öncesinde anestezik krem uygulandığından ağrı ya da sızılar minimum şekilde hissedilir. Oldukça kısa süren işlem yaklaşık 1 dakikada tamamlanır.

İşlem sonrasında uygulama yapılan bölgede küçük kabarcıklar görülebilir. Bu uyarılma ile cilt yenilenmesi sağlanarak beklenen sonuç elde edilir. Takip edilen sonuçların sonrasında duruma göre işlem tekrar edilebilir.

İŞLEMDEN SONRA OLUŞAN KIZARIKLIK 1 GÜN İÇİNDE GEÇECEK

Lazer uygulaması yapılan bölgeye daha sonra mezoterapi içeriklerini krem gibi uygulamak daha iyi bir sonuç elde etmeyi sağlar. 2-3 dakika bekletilen bu serumdan sonra cildin kızarıklığını yok olur. Ardından cilt nemini artıracak krem uygulanarak, hastanın günlük yaşantısına ara vermeden devam etmesi sağlanır.

Uygulama sonrası ise kişilerin cilt hücrelerini yenileyecek ve sıkılaştırmayı artıracak krem kullanmaları tavsiye edilir.

