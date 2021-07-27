HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalnızca 300 metre ilerleyebilmiş! Ortalık savaş alanına döndü

Yalnızca 300 metre ilerleyebilmiş! Ortalık savaş alanına döndü

27.07.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da freni boşalan tır, park halinde duran iki araca çarparak fırına girdi. Kimsenin yara almadığı kazada, araçlar ve apartmanda hasar oluştu.

Yalnızca 300 metre ilerleyebilmiş! Ortalık savaş alanına döndü

Malatya'da yaşanan olay, 02.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi Pirim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde arızalanan tır sürücüsü kaza yerine yaklaşık 300 metre ileride yol kenarına park ederek, civardaki esnaflara parça alarak sabah saatlerinde döneceğini belirttikten sonra bölgeden ayrıldı.

TAMİR ETTİ AMA KAZAYI ENGELLEYEMEDİ

İlerleyen saatlerde frenleri boşalan tır yaklaşık 300 metre ilerleyerek, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girerek durabildi.

UZUN SÜRE TIR SÜRÜCÜSÜNE ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Olayda şans eseri yaralanan olmazken tırın çarptığı araçlar ile apartmanda hasar oluştu. Tırın savaş alanına çevirdiği sokakta dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler çevre güvenliği alarak, uzun süre tır sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

AW378862_04

AW378862_05

AW378862_02

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar ettiKahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Polis, hakim ve askerleri dolandırmışlar: 37 gözaltı kararıPolis, hakim ve askerleri dolandırmışlar: 37 gözaltı kararı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Kır düğününde panik anları: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Kır düğününde panik anları: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

Bolu'da yabancı uyruklularla ilgili tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.