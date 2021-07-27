Yalnızca 300 metre ilerleyebilmiş! Ortalık savaş alanına döndü

Malatya'da yaşanan olay, 02.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi Pirim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde arızalanan tır sürücüsü kaza yerine yaklaşık 300 metre ileride yol kenarına park ederek, civardaki esnaflara parça alarak sabah saatlerinde döneceğini belirttikten sonra bölgeden ayrıldı.

TAMİR ETTİ AMA KAZAYI ENGELLEYEMEDİ

İlerleyen saatlerde frenleri boşalan tır yaklaşık 300 metre ilerleyerek, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girerek durabildi.

UZUN SÜRE TIR SÜRÜCÜSÜNE ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Olayda şans eseri yaralanan olmazken tırın çarptığı araçlar ile apartmanda hasar oluştu. Tırın savaş alanına çevirdiği sokakta dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler çevre güvenliği alarak, uzun süre tır sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

İHA

