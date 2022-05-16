Yalova'da çifte infaz! İş adamlarının cesetleri ormanda bulundu

Armutlu'ya bağlı Selimiye ve Hayriye köyü arasındaki ağaçlık alanda 2 kişinin cansız bedenini fark eden köylüler duruma jandarmaya bildirdi.

ORMANLIK ALANDA ÖLDÜRÜLDÜLER

Olay yerine gelen ekipler şahısların öldürüldüğünü tespit etti. Cinayete kurban giden şahısların kimliklerinin ise Ömer Sevgi ve Yaşar Eti olduğu tespit edildi. İki kişinin cenazeleri Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının ilk incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.

KUYUMCU VE AKARYAKIT İSTASYONU SAHİBİ

Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığının olayla ilgili soruşturması sürerken şahıslardan Ömer Sevgi’nin Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenildi.

Yaşar Eti’nin ise İstanbul’da akaryakıt istasyonu bulunduğu ileri sürüldü. (İHA)

