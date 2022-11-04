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  4. Yalova'da DEAŞ operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Yalova'da DEAŞ operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

04.11.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneklerinin ele geçirildiği terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, TEM Dairesi Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde kentte terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Çınarcık ilçesinde Irak uyrukluların yaşadığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ile hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirdi.

Operasyonda aralarında sözde bomba uzmanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen örgüt sorumlusunun da yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan sözde örgüt sorumlusunun da aralarında olduğu 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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Yalova DEAŞ

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