YALOVA SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

YALOVA MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 99,59Kullanılan Oy : 63.335Geçerli Oy : 61.583Katılım Oranı : % 76,66
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPVEFA SALMAN% 46,328.514AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,0928.384DPRIDVAN ACAR% 4,172.571DİĞER% 1,791.102HDPYÜKSEL AKIN% 0,75464SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,66404DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,162VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0635TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0427BTPRAHMİ BALTACI% 0,0320* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 84,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMETİN ORAL% 53,052.175CHPYASEMİN FAZLACA% 41,151.687MHPEYÜP ATA% 4,83198DİĞER% 0,4418İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3715SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,177ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA TOKAT% 38,821.711AK PARTİMEHMET BİRKAN% 35,821.579İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,25496CHPALİ ÇETİNKAYA% 11,21494SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,6372DİĞER% 1,253BTPABDULKADİR DURAK% 0,073ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 89,74Katılım Oranı : % 78,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAVNİ KURT% 49,294.316AK PARTİNUMAN SOYER% 48,974.288MHPHARUN YORULMAZ% 1,0693DİĞER% 0,2925VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,2623SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,1311BTPRAMAZAN GANİLER% 0,011ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 76,69
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 44,447.523CHPNEDİM GÜLER% 30,515.165İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,093.740MHPİSA YILMAZ% 2,1356SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,4780DİĞER% 0,2644BTPERDAL AKYÜZ% 0,0610VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,0610TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 92,6
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIİYİ PARTİİBRAHİM TANER% 48,4680AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 47,83672MHPBURAK SEVENGİL% 1,4921CHPSELCUK CAN USLU% 1,1416DİĞER% 1,1416

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