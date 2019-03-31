YALOVA SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 99,59Kullanılan Oy : 63.802Geçerli Oy : 61.924Katılım Oranı : % 77,23
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPVEFA SALMAN% 46,0328.504AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 45,6928.290DPRIDVAN ACAR% 5,163.198DİĞER% 1,02633SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,93578HDPYÜKSEL AKIN% 0,81503DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,1593VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0954BTPRAHMİ BALTACI% 0,0638TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0533* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 84,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMETİN ORAL% 53,052.175CHPYASEMİN FAZLACA% 41,151.687MHPEYÜP ATA% 4,83198DİĞER% 0,4418İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3715SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,177ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA TOKAT% 38,821.711AK PARTİMEHMET BİRKAN% 35,821.579İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,25496CHPALİ ÇETİNKAYA% 11,21494SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,6372DİĞER% 1,253BTPABDULKADİR DURAK% 0,073ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 78,12
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİNUMAN SOYER% 49,634.878CHPAVNİ KURT% 48,814.797MHPHARUN YORULMAZ% 0,9593DİĞER% 0,2525VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,2323SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,1111BTPRAMAZAN GANİLER% 0,011ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 76,84
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 44,47.523CHPNEDİM GÜLER% 30,485.165İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,143.752MHPİSA YILMAZ% 2,1356SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,584DİĞER% 0,2644BTPERDAL AKYÜZ% 0,0611VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,0610TERMAL
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 93,33
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 49,91.253İYİ PARTİİBRAHİM TANER% 46,481.167CHPSELCUK CAN USLU% 1,3935DİĞER% 1,1930MHPBURAK SEVENGİL% 1,0426
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