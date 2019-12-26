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  4. Yalova Üniversitesinde bütünleme sınavları yapılacak

Yalova Üniversitesinde bütünleme sınavları yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:34 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci: - "(Bursa 2. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararı) Mahkeme kararına gerek olmadan bütünleme sınavlarının yapılması gerekir ve bütünleme sınavları zamanında yapılacaktır"

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, bütünleme sınavlarının zamanında yapılacağını bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cebeci, Hukuk Fakültesinden 5 öğrencinin, Üniversite Senatosunca 30 Mayıs 2019'da kabul edilen "Yaz Okulu Uygulaması" kararı ile bütünleme sınavlarının kaldırılmasına yönelik uygulamanın iptali için Bursa 2. İdare Mahkemesine başvurması ve mahkemece verilen "yürütmenin durdurulması" kararını değerlendirdi.

Senatonun kararının tavsiye niteliğinde olduğunu belirten Cebeci, "Mahkeme kararına gerek olmadan bütünleme sınavlarının yapılması gerekir ve bütünleme sınavları zamanında yapılacaktır. Tavsiye niteliğindeki değerlendirmenin uygulanmaya geçmesi için yönetmelikte değişiklik yapılması ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekir. Biz böyle bir değişikliğe gitmedik. Bu nedenle öğrencilerimiz bütünleme sınavlarına gireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Cebeci, bu nedenle bir üst mahkemeye itirazda bulunmayacaklarını sözlerine ekledi.

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