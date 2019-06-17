Yalova Üniversitesine 21 öğretim üyesi alınacak

Yalova Üniversitesi (YAÜ) bünyesindeki fakülte ve meslek yüksekokullarına farklı branşlardan 21 öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

Yalova Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Yalova Meslek Yüksekokuluna 4'ü profesör, 4'ü doçent, 13'ü doktor öğretim üyesi olmak üzere 21 akademisyen alımı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kadrolarda görev almak isteyenlerin ilanın yayın tarihi olan 14 Haziran Cuma gününden itibaren 15 gün içinde YAÜ'ye şahsen başvuru yapabileceği aktarıldı.

