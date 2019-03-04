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Yalova'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:47 | Son Güncelleme

Yalova'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüste düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, aracı Kılıç Kavşağı'nda durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6'sı kadın, 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerden 6'sının Orta Afrika Cumhuriyeti, 8'inin Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4'ünün Zambiya ve 2'sinin ise İran uyruklu olduğu öğrenildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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