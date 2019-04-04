Yalova'da AK Parti'den seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itiraz

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da AK Parti'nin, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazı üzerine 5 sandığın tamamında, 64 sandıkta ise geçersiz oyların yeniden sayımında, sonucun CHP'li Belediye Başkan adayı Vefa Salman lehine çıkmasının ardından, kent merkezinde kurulan 245 sandığın tamamında yeniden sayım için bu kez İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi. Bu sırada Yalova Adliyesi'nde ikinci oy sayımının sonucunu gösteren birleştirme tutanağını alan CHP'li Vefa Salman, "Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıkta da masa başında da Vefa Salman 2014'te de galip geldi, 2019'da da galip geldi. Buyursunlar itiraz etsinler" dedi.

AK Parti İl Teşkilatı üyeleri, Yalova Adliyesi'ne gelerek İl Seçim Kuruluna belediye başkanlığı seçimi için itiraz dilekçesini sundu ve Yalova merkezde kurulan 245 sandıkta oyların tamamının sayımını talep etti. İtiraz başvurusu için AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak da adliyeye geldi. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Bağatar, "Önceki günkü itirazımız neticesinde Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından bize teyit edilen 613 oy farkı, yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde gerek maddi hatalar ve gerekse 5 sandığın açılarak oyların tamamının, geri kalan 64 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılması neticesinde fark şu anda 305 oya indi. Bu da şunu gösteriyor ki 245 sandıktan sadece 5 tanesinin açılması ile 613 olan fark şu anda yarının altına inmiş ve 305 rakamına gelmiştir. İl Seçim Kuruluna sandıklarının tamamının yeniden sayılması için itirazda bulunduk. Biz diğer sandıklar da sayıldığında büyük ihtimalle seçimin sonucu değişecektir" diye konuştu.

SALMAN'DAN TEPKİ

Bu sırada Yalova Adliyesi'nde bulunan ve birleştirme tutanağını basın mensuplarına gösteren CHP'li Vefa Salman, duruma tepki gösterdi. Salman, "İl Başkanıyım diye geçinen zatı muhteremin biraz önce yaptığı açıklamayı dinledik. Madem öyle haktan hukuktan bahsediyor, Çınarcık'taki oyları saydırsın sıkıyorsa. Yalova'daki fark 15-20-30-40-50 fark 100 fark değil. İkincisi şu; İl seçim kurulunda oylar sayılmaz, oyların tamamı sayılmaz. İlçe seçim kurulunda itiraz edilen sandıklar hangisiyse ancak onlara bakılır. Bu itirazlarını Sayın İl Seçim Kurulunda görev yapan hakimlerin kabul edeceğini ben zannetmiyorum. Resmi tutanak burada. İlçe Seçim Kurulunun birleştirme tutanağı imzalandı, alındı. 305 oydan bahsediyor sıkılmadan. Niye biliyor musunuz? Açıklıyorum; 613 dediği fark, benim ağzımdan bu zamana kadar hiç 600'lü rakam duydunuz mu? Duyduğunuz ilk rakam 357'ydi. '332' diye açıkladım daha sonra. Bana '333' diye gelmişti bilgi. Ben de bu kâğıdı hazırladım. Ama kurban olduğum Allah verdikçe verdi, 5 tane daha verdi. Oyumuz artmaya başladı ve oyumuz 338 oldu. Benim oyum 28 bin 779, arkadaşın oyun 28 bin 441. Fark 338 oldu" dedi.

"613 oyla maddi hata olduğunu biz biliyorduk" diyen Salman, "Matematik de bilmiyorlar. Sağ olsun bizim vekilimiz matematikçi. Sağlamasını da ona yaptırdık. 357 olarak açıkladığımız fark hiç değişmedi. İtirazı yaptılar. Tamamını da saydırdılar. Geçersiz oyları da saydırdılar. İşte sonuçta 338 oyla Merkez İlçe Seçim Kurulu sonucu açıkladı. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıkta da masa başında da Vefa Salman 2014'te de galip geldi, 2019'da da galip geldi. Buyursunlar itiraz etsinler. Daha tebliğ edilmemiş, resmi tutanağa bakmamışlar, birleştirme tutanağına bakmamışlar ve itiraz dilekçesi veriyorlar" diye konuştu.

Yalova İl Seçim Kurulu'nun ise AK Parti'nin yaptığı itirazla ilgili kararını yarın saat 17.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.