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Yalova'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

Yalova'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Yalova'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tamirat için Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki iş hanına giden Ümit Kaya (22), ayakkabılarını çıkarıp bodrum kattaki odaya girdi.

Odada elektrik akımına kapılan Kaya, ayakkabılarını fark eden çevredekiler tarafından bulundu. 112 Acil Servis ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Kaya'nın babası ve kardeşi güçlükle sakinleştirildi.

İncelemenin ardından gencin naaşı, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Yalova

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