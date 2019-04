Yalova’da hem AK Parti’den hem CHP’den itiraz

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- AK Parti teşkilatı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı ve Yalova Belediye Meclisi ile Kaytazdere Belde Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından bir itiraz da CHP Çınarcık İlçe Teşkilatı’ndan geldi. Adliyede bir yandan AK Partili Vekil Ahmet Büyükgümüş konuşurken bir yandan da Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP’li Vefa Salman açıklama yaptı.

Yalova’da hem AK Parti hem de CHP’nin destekçileri itiraz nedeniyle gittikleri adliye önünde toplandı. AK Parti Yalova Teşkilatı, Yalova Belediye Başkanlığı ve Yalova Belediye Meclisi seçimlerine yapılan itirazın ardından bir itiraz da Kaytazdere Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptı. Çınarcık’ta ise AK Parti lehine olan seçim sonuçlarına CHP İlçe Teşkilatı itiraz etti.

'OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ'

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, gayri resmi sonuçlara göre AK Parti’nin Çınarcık Belediye Başkanı olan Numan Soyer ve resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanlığı’nı kaybeden Yusuf Ziya Öztabak ile birlikte basın açıklaması yaptı. Büyükgümüş, “İtirazımızı 14.30 itibariyle gerçekleştirdik. İtirazda bulunduk ve Merkez İlçe Seçim Kurulu’nda bunu değerlendiriyorlar. İl başkanlığımızda yaptığımız toplantıda da vurguladık, burası da seçimin bir parçası. Burada da bizlere emanet edilmiş oyların biz güçlü bir şekilde takipçisiyiz. Tespit ettiğimiz maddi hatalar var sandık birleştirme tutanakları oluşturulurken. Bunları da sunduk. Geçersiz oy var. Yani bu maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345’e düşüyor. Sandık sayısı ile birlikte düşündüğümüz zaman her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte ki çok az yani her sandıkta kullanılan oyu düşündüğümüz zaman 1 oy küçük bir rakam. Bizde burada hem adayımız hem il başkanımız hem de milletvekilimiz olayın takipçisiyiz” dedi.

2 OY İLE CHP’NİN KAZANDIĞI SEÇİMLERE İTİRAZ

CHP lehine 2 oy ile sonuçlanan Kaytazdere Belde Belediye Başkanlığı seçimine de itiraz ettiklerini söyleyen Büyükgümüş, "Kaytazdere’de 2 oy farkıyla şuan geride gözüküyoruz ama bize elimizde donelerde burada da seçimi kazandığımız görünüyor. Onunda itirazlarını yaptık ilçe seçim kurulu değerlendiriyor. Çınarcık’ta biz şu anki rakamlara göre 16 farkla öndeyiz. Çınarcık’ta ilçe seçim kurulu ilk toplantısını tamamladı. Yarın saat 09.00'da bir hususu daha görüşmek üzere bir araya gelecek. Hem itirazın konuları hem burada itiraz edilme şekli bakımından baktığımız zaman herhangi seçim sonucunu değiştirecek veyahut başka bir karara neden olabilecek bir durum yok. Ama arkadaşlarımızın da demokratik hakkıdır, gelirler itiraz ederler. Şu an itibariyle onların şu an sahip olduğu itiraz süresi de bitti. Başka bir duruma da itiraz edemezler. İtirazları da göz önünde bulundurulduğu zaman biz şunu söyleyebiliriz Çınarcık’ın Belediye Başkanı Numan Soyer. İnşallah sayımlar, dökümler, buradaki çalışmalar bittiği zaman merkezde de karara bağlandığı zaman Yalova’nın da Belediye Başkanı Yusuf Ziya Öztabak olacak" diye konuştu.

'İTİRAZLARI SONUCA ETKİ YAPMAYACAK'

Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP’li Vefa Salman da adliye bahçesinde partililere kısa bir açıklama yaptı. Salman, “Yaptıkları itiraz seçim sonucuna etki yapmayacak. Ben bu Yalova’ya aşığım dedim. Yalova’nın huzuru, Yalova’nın katma değerinin artması için varım. Yalova sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel kenti. Dünyada bir cennet varsa orası Yalova’dır. Yalova’nın modern ve çağdaş bir kent olması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti olarak kalması için mücadele ettik. Yalova’da huzur kazandı, sevgi kazandı, barış kazandı. Adım olduğu için değil vefa kazandı” dedi.