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Yalova'da "mevlit okutma" bahanesiyle dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

Yaşlı bir kişiyi mevlit okutup yardım dağıtacağı bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Yalova'da yaşlı bir adamı, oğlunu tanıdığını söyleyerek mevlit okutup yardım edeceği bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mesire Yolu Sokağı'nda 82 yaşındaki Ş.T'den, "Oğlunu tanıyorum. Mevlit okutacağım, yardım dağıtacağım." diyerek bin lirasını alan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin 55 yaşındaki T.G. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi Kocaeli'de yakalayan polisler, yapılan üst aramasında bin lirayı ele geçirdi.

T.G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ekipler, parayı sahibine teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Yalova

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