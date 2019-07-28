Yalova'da Yürüyen Köşk bakıma alındı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için raylarla bulunduğu yerden taşınan Yalova'daki 'Yürüyen Köşk' bakıma alındı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için raylarla bulunduğu yerden taşıttırılan Yalova'daki 'Yürüyen Köşk', Yalova Belediyesi tarafından bakım ve onarıma alındı. Tarihi dokuya zarar vermeden yapılacak tadilat çalışmaları bir hafta sürecek. Yürüyen Köşk, bakım süresi boyunca ziyarete kapalı olacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Yürüyen Köşk’ün tanıtımı için önemli çalışmalar yaptık. Bakım ve onarımların yanı sıra Anıtlar Kurulu'ndan onay alarak köşke yakışır bir kafeteryayı hizmete açtık. Çevre düzenlemesi ve ışıklandırmasını gerçekleştirdik. Ziyaretçi sayısı her yıl neredeyse 2 katı olacak şekilde artarak devam ediyor. Yalovamızın en büyük markası olan köşkü bir haftalığına bakıma aldık. Eksiklerini tarihi dokusuna zarar vermeden aslına uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu bir haftalık süreçte köşk ziyarete kapalı olacak. Ardından yenilenmiş haliyle Yürüyen Köşk, ziyaretçilerini karşılayacak” dedi.

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