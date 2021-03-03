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Yalova’daki yolsuzluk soruşturmasının 3. duruşması başladı

03.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Yalova’daki yolsuzluk soruşturmasının 3. duruşması başladı

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın 3.

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın 3. duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
Yalova Belediyesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla açılan davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay R.K, müteahhit Bekir Bilgi ve Güleç’in sekreteri Bahar T. bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile davaya katıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman da olduğu 30 sanık da duruşmada hazır bulundu.

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