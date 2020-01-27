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Yalova'dan depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Yalova'dan depremzedelere yardım

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için 1 kamyon yardım malzemesi gönderildi.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından başlatılan kampanyada gıda, battaniye, yorgan, soba, bebek maması ve bezi ile kışlık giyecek toplandı.

Yaklaşık 24 saatte bağışlanan yardımların bulunduğu kamyon, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Metin Oral tarafından uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oral, kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Altınova halkı olarak 7'den 70'e az çok demeden bütün vatandaşlarımızın yapmış olduğu yardımlar için teşekkür ederim. Minik kardeşlerimizin gerek okul harçlıklarını, gerek kumbaralarında biriktirdikleri paralar ile yapmış oldukları yardımlar her birimizi oldukça duygulandırmış ve mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

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