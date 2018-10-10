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Yanan evlerini gözyaşlarıyla izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:02 | Son Güncelleme

Amasya'da 2 katlı ahşap ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi - Dumandan etkilenerek çocuklarıyla dışarı çıkan çift, alevlerin sardığı evlerini gözyaşlarıyla izledi

Amasya'da 2 katlı ahşap ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Osman (21) ve Ceren Gedik'in (20) yaşadığı Üçler Mahallesi'ndeki ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında uyuyan Gedik çifti ve 4 yaşındaki kızları Buğlem, dumandan etkilenmelerine rağmen evden çıkmayı başardı.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekibi de çevrede güvenlik önlemi aldı. YEDAŞ ekipleri de bölgenin elektriğini kesti.

Gedik çifti gözyaşları içinde yanan evlerini izledi. Yangını haber alarak gelen yakınları da Gedik çiftini teselli etmeye çalıştı.

Ceren Gedik'in annesi Hacer Aylak, yangının sobadan kaynaklı olabileceğini belirterek, "Çocuklar okuldan geldikten sonra sobayı yakmışlar, ondan sonra yan tarafa geçmiş uyumuşlar. Büyük bir ihtimalle sobadan olmuştur diye düşünüyoruz biz. Uyanmışlar ki evin içi duman. Şu an durumları iyi, hastaneye kaldırdılar. Fakat ev tamamıyla yandı. Devlet büyüklerimizden çocuklarımıza yardım etmesini istiyoruz." dedi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
ahşap ev Amasya yangın

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