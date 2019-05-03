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Yanan otomobili görüntülenince tabancayla ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 02:49 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi otomobili yandığı sırada vatandaşların olayı cep telefonuyla görüntülediğini görünce tabancayla ateş açtı - Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından iki şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bir kişi otomobili yandığı sırada çevredeki bazı vatandaşların olayı cep telefonuyla görüntülediğini görünce tabancayla ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Semt Pazarı civarında 07 FCZ 73 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar, araçtaki iki kişiyi uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.

Araçtan inen ve isimleri belirtilmeyen iki kişi, yangına müdahale ettikleri sırada çevredeki bazı vatandaşların olayı cep telefonuyla görüntülediğini görünce tabanca ile ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şüpheliyi ara sokaklarda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Polis çevrede yaptığı araştırmada olayda kulanılan tabancayı, bir hafif ticari aracın altına atılmış halde buldu.

Boş kovanları toplayan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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adana otomobil yangını tabanca

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