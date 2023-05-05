Yangın faciası can aldı! Anne ve oğlu öldü, kızı yaralı

Çomakdağ-Kızılağaç Mahallesi'ndeki altı depo olarak kullanılan bir müstakil evde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Daha sonra içeri giren ekipler, Nurten Dağdelen ile oğlu Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Son anda pencereden atlayan Nurten Dağdelen'in kızı Perihan Dağdelen ise ağır yaralandı.

Dağdelen, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Nurten Dağdelen'in eşinin ise servis şoförü olduğu ve olay sırasında işi nedeniyle evde bulunmadığı öğrenildi.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

