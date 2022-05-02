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Yangın çıkan ev çöktü! Anne ve oğlu kayboldu

02.05.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Bozkır ilçesinde kerpiç evde çıkan yangın göçüğe sebep oldu. Yangın sırasında evde bulunan Havva Yar Sırrım ve oğlu Mehmet Ali Sırım'a ise ulaşılamadı. Ekipler, kaybolan anne ve oğluna ulaşabilmek için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın çıkan ev çöktü! Anne ve oğlu kayboldu

Bozkır ilçesi Dere Mahallesinde saat 18.00 sıralarında Havva Yar Sırrım (75) ve oğlu Mehmet Ali Sırım'ın (44) yaşadığı evde yangın çıktı. Hızla yükselen alevler evi tamamen sardı.

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OĞLUNU KURTARMAK İÇİN GİRDİ TAVAN ÇÖKTÜ

Yangın sırasında bahçede olan anne Havva Yar Sırım ise, zihinsel engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ı kurtarmak için eve girdi. Ancak alevlerin hızla yayılmasıyla evin tavanı göçtü.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde olan anne ve oğlu ise bulunamadı. Ekipler kaybolan iki kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yangının ise Havva Yar Sırım'ın evin bahçesinde odun ateşinde ekmek yaparken çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Konya
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