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Yangına müdahale ederken düşmüştü! Mürettebatın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

17.09.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir helikopter, su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düştü. Helikopterdeki mürettebatlardan birisinin kurtarılma anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3’ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim birimlerini tehdit etmeyen yangında, tedbiren Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkiindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı geri çekilirken, söndürme çalışmalarına 3 gece görüşlü helikopter devam etti. Helikopterlerden biri ise, saat 23.53 sıralarında su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düştü. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştı. Bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan Bornova Arama Kurtarma Derneği üyeleri, helikopterin düştüğü alana gelerek yaptıkları çalışmada Kırgızistan uyruklu mürettebatı kurtardı. Kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, ekipler tarafından yaklaşık 12 metre derinlikte olduğu değerlendirilen helikopteri su yüzeyine çıkarma çalışmalarında 16 saat geride kaldı.

İHA

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İzmir helikopter

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