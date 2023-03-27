HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangında hasar almıştı! Fatih'te 3 katlı tarihi bina kısmen çöktü

Yangında hasar almıştı! Fatih'te 3 katlı tarihi bina kısmen çöktü

27.03.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da daha önce boşaltılan ve etrafında güvenlik önlemi alınan tarihi 3 katlı bina gece saatlerinde kısmen çöktü. Çökme sırasında binanın çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Yangında hasar almıştı! Fatih'te 3 katlı tarihi bina kısmen çöktü

Olay, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi 3 katlı metruk binada saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden boşaltılarak belediye ekipleri tarafından önlem alınan binanın, çatı kısmı ve ikinci katında kısmen çökme meydana geldi. Tarihi binadan kopan beton parçaları Edirnekapı Parkı’nın içine düştü. Çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı.

fatihte-3-katli-tarihi-bina-kismen-coktu_2065_dhaphoto8

YANGINDA HASAR ALMIŞTI

Gece saatlerinde kısmen çökme meydana gelen tarihi 3 katlı metruk binanın geçtiğimiz yıl Kasım ayında çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

fatihte-3-katli-tarihi-bina-kismen-coktu_2065_dhaphoto5

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da hastanede iğrenç olay! Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...İstanbul'da hastanede iğrenç olay! Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...
Oy pusulasına bir isim daha! İlk açıklama geldiOy pusulasına bir isim daha! İlk açıklama geldi
O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti

Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

'Birçok kişi hasta olacak' deyip duyurdular! İstanbul...

'Birçok kişi hasta olacak' deyip duyurdular! İstanbul...

Cumhur İttifakı'na neden katıldı? Erbakan yanıt verdi

Cumhur İttifakı'na neden katıldı? Erbakan yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.