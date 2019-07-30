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Yangında mahsur kalan 30 kişiyi inşaat işçileri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 22:57 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 4 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi, inşaat işçileri tarafından vinçle kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan 30 kişiyi inşaat işçileri kurtardı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 4 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi, inşaat işçileri tarafından vinçle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 20 kişiden 12'si ayakta tedavi edilirken, 1’i çocuk 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik anları ise kameraya yansıdı.
Yangın, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın deposunda çıktı. Depodan yükselen dumanı fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada apartman boşluğuna dolan yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 30 kişi pencere ve balkonlara çıkarak yardım istedi.
VİNÇLE KURTARILDILAR
Mahsur kalanların çığlıklarını duyan inşaat işçileri de olaya müdahale etti. İnşaata ait bir vinci olay yerine getiren işçiler, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ile baygınlık geçiren bir kadını kurtarmak için vincin uzayan bölümüne tahta koydu. Mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 20 kişiye müdahale ederken, 1’i bebek 8 kişiyi ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
AİLELER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekiplerin çalışmalarını izleyen aileler gözyaşlarına boğuldu. Apartmanda büyük çapta hasar meydana geldi.
YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERADA
30 kişinin mahsur kaldığı olayda yaşanan panik anları ise çevredekileri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Yangında mahsur kalan 30 kişiyi inşaat işçileri kurtardıYangında mahsur kalan 30 kişiyi inşaat işçileri kurtardıYangında mahsur kalan 30 kişiyi inşaat işçileri kurtardıYangında mahsur kalan 30 kişiyi inşaat işçileri kurtardı

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