HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yangında mahsur kalan 5 kişinin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yangında mahsur kalan 5 kişinin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı

29.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangında çatıda dumanların arasında mahsur kalan 5 çalışanın vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki 5 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerden kaçmak isteyen çalışanlar çatı kısmına çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. O esnada çatıdaki 5 çalışan vatandaşların uzattığı itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ile 2 itfaiye eri ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan çalışanlar kendilerini kurtaran vatandaşlara teşekkür etti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün eğlencesi silahlı çatışmaya dönüştü! 1'i ağır 5 yaralıDüğün eğlencesi silahlı çatışmaya dönüştü! 1'i ağır 5 yaralı
Eşeğini denize soktu! Bin pişman olduEşeğini denize soktu! Bin pişman oldu
Dakikalar kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacakDakikalar kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Anahtar Kelimeler:
yangın Amasya

En Çok Okunan Haberler

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Lucescu'nun amacı ne? Fenerbahçe maçı öncesi bir garip açıklama...

Lucescu'nun amacı ne? Fenerbahçe maçı öncesi bir garip açıklama...

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.