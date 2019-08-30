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Yangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

BURSA'da, 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak Ayşe Şahin (65), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak Ayşe Şahin (65), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Yangın, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki Muhammet Şahin'e (71) ait evde, bilinmeyen nedenle çıktı. Daireden, alev ve dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, dairede, yatalak olan Ayşe Şahin'in (65) mahsur kaldığını belirledi. Bunun üzerine, kapıyı kırıp, içeri giren ekipler, Ayşe Şahin'i sedye ile evden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in dumandan etkilendiği belirlendi. Şahin, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenirken, yangın sırasında camide olan ve haberi alan eşi Muhammet Şahin, olay yerine koştu. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken evde büyük çapta zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan yatalak kadını itfaiye kurtardı

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