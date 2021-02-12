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  4. Yangından 4’üncü kattan karlara atlayarak kurtuldu!

Yangından 4’üncü kattan karlara atlayarak kurtuldu!

12.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Yangından 4’üncü kattan karlara atlayarak kurtuldu!

Rusya’da yaşadığı apartman dairesinde yangın çıkan kadın, bina girişindeki kar yığınının üzerine 4’üncü kattan atlayarak kurtuldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşadığı apartman dairesinde yangın çıkan kadın, apartmanın girişinde kar yağışıyla biriken kar yığınına 4’üncü kattan atlayarak ölümden kurtuldu.

Yangın çıkan apartmana ilk ulaşan iki polis memurundan biri olan Maxim Kravchenko, kapıyı açamayınca yanan daireye balkondan girmeye karar verdi.

Balkona tırmanarak kapıyı açan Kravchenko, içeride mahsur kalan kadınla balkona geri çıktı.

İkili, kar yağışı sonrası apartmanın önünde biriken kar kütlesinin üzerine atlayarak yara almadan kurtuldu.

Rusya’da evinde yangın çıkan kadın, 4’üncü kattan karlara atlayarak kurtuldu

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