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Yangını söndürmeye çalışan itfaiye erlerine saldırı!

12.09.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Arifiye ilçesin bir hafta önce çıkan yangını söndürmek için olay yerine giden itfaiye erlerine saldıran vatandaşlar, kameralara yakalandı. Olayın itfaiye erlerinin, plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangını söndürmeye çalıştıkları sırada yaşandığı öğrenildi.

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak’ta bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında 5 Eylül Pazar günü bilinmeyen bir sebeple çıkan ve kısa sürede büyüyerek geri dönüşüm fabrikasının yanındaki palet üretim tesisine de sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler, TOMA, iş makineleri ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi neticesinde yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, yangında fabrika ve tesis bölümleri ile çok sayıda plastik ve ahşap malzeme kullanılamaz hale gelmişti.

İTFAİYEYE SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan yangını kontrol almak isteyen itfaiye erlerine bir grup vatandaşın saldırdığı çirkin anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görevi başındaki itfaiyecilere yumruk ve tekme atan kişiler, diğer itfaiyecilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya
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