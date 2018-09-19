Yangınla ölüme neden olmaya müebbet hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de kız arkadaşının evini yakarak babaannesinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Hasan Özcan "yangın kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Özcan, müşteki Yağmur Şahin ile avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Hasan Özcan, cinsel saldırıda bulunmadığını savunarak, "Kendisi beni çağırdı. Evlerinin kapısı kapalıydı. Geriye döndüm. İki defa evlerine gittim. İki torba nasıl götürüp evlerini yakmışım? Hayret içindeyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Özcan’ın "yangın kullanmak suretiyle nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Mart 2016’da Küçükçekmece’de müşteki İbrahim Çetinkaya’nın oturduğu apartmanda yangın çıktığı, çıkan yangında annesi Latife Çetinkaya’nın vefat ettiği olay günü Çetinkaya’nın sanık Hasan Özcan’ı gördüğü belirtildi.

Yapılan soruşturmada, Çetinkaya’nın kızı Yağmur Şahin’in sanık Hasan Özcan ile görüştüğü, aralarında olayla ilgili mesajların bulunduğu ve kameraların Özcan’ı tespit ettiği kaydedildi.

