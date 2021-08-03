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Yangınlara İHA'larla "nokta atışı" müdahale

03.08.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadelede önemli rol oynayan insansız hava araçları (İHA), alevlere "nokta atışı" müdahale imkanı sağlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tespit, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak için son teknolojik imkanlar kullanıyor.
Yangın söndürme filosundaki İHA'lar aracılığıyla İstanbul'dan Hatay'a yaklaşık 1650 kilometrelik, yangına birinci derecede hassas alanlar ve KKTC ormanları gözetleniyor.

İHA'larla geniş gözetlemeler yapılarak hem yangının boyutu daha hızlı tespit ediliyor hem de söndürme esnasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılabiliyor. Özellikle gece yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin daha net belirlenebilmesi, alevlerin daha geniş sahalara yayılmasının önüne geçiyor.

Yangınların yoğun görüldüğü dönemde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren İHA'lar aracılığıyla sahadan alınan görüntüler, OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor.

YAPAY ZEKA DA KULLANIYOR

İHA'ların ilettiği görüntüler, internet ağı üzerinden bilgisayara aktarılıyor. İdare envanterindeki Araç Takip Sistemi'ne entegre edilmiş, ormanlık alan ve su kaynakları gibi raster ve vektörel verilerin yer aldığı harita sisteminin de bulunduğu bilgisayar üzerinden arazöz, iş makinesi, ilk müdahale aracı, uçak ve helikopter gibi araçlar da dahil olmak üzere çalışmalar görüntüleniyor.

İHA görüntüleri üzerinden görüntü işleme ve yapay zeka ile yangın tespiti yapılabilirken alarm üretilerek kısa mesajla uyarı veriliyor. İHA görüntüsündeki termal ısı kaynakları tespit edilerek, o noktaların coğrafi koordinatları ve arasındaki alan hesaplanıyor.

Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003'te 40 dakika olan yangına müdahale süresi 2019'da 12 dakikaya kadar indirildi. İHA gibi araçların da kullanılmasıyla 2023 sonunda bu sürenin daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor.

OGM bünyesinde bulunan 4 İHA sürekli olarak görüntü almak için kullanılırken, olağanüstü durumlarda diğer kurumlardan İHA desteği sağlanıyor.

(AA)

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