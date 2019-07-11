Yanık merkezinde 10 yılda 3 bin 706 hasta şifa buldu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 10 yıl önce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) bünyesinde kurulan tam donanımlı yanık tedavi merkezi, bugüne kadar 3 bin 706 hastaya şifa oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum BEAH bünyesinde 2009'da hizmete giren ve yoğun bakım, ameliyathane pansuman odaları, yıkama ile hidroterapi tankı gibi birimleri bulunan tam donanımlı yanık tedavi merkezinde, 1'i yanık cerrahi doktoru olmak üzere 2 hekim, 13 hemşire, 4 sağlık memuru, 6 hizmetli, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen ile hastalara hizmet veriliyor.

Kaynar su ve benzeri sıvı dökülmeleri, elektrik çarpması, ateşli tandıra düşme, kimyasal patlamalar sonucu oluşan yanık gibi her türlü yanma vakalarının kabul edildiği merkeze, Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Muş, Bingöl ve Artvin ile komşu ülkelerden bugüne kadar 3 bin 706 hasta başvurdu.

Merkezde görevli personel, ilk günden bu yana kendilerine başvuran hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle çalışıyor.

- "2. ve 3. derecede yanıklara müdahale ediyoruz"