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"Yanık Ülke" bisikletlileri ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:30 | Son Güncelleme

Manisa Bisiklet Festivali, Kula ve Salihli ilçeleri arasında yer alan ve UNESCO tarafından Global Jeopark Alanı olarak tescillenen bölgede gerçekleştirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ve Salihli ilçeleri arasında yer alan ve UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen Kula Volkanik Jeoparkı, 4. Manisa Bisiklet Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı bölgede yapılan ve 3 gün süren festivale, yaklaşık 300 bisikletli katıldı.

Adala Kanyonu'nda başlayan festivalde bisikletliler, 10 bin yıl öncesine kadar gerçekleştiği saptanan volkanik patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu sahada, volkan konileri ve lav kalıntıları arasında sürüş deneyimi yaşadı.

Salihli ilçesi Bozdağlar, Gölmarmara Gölü ve Kurşunlu Kaplıcaları'nda parkur sürüşü gerçekleştiren bisikletliler, Kurşunlu Kaplıcaları'nda çadır kurarak kamp yapma imkanı da buldu.

- "Katılım sayısı her geçen gün artıyor"

Manisa Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Yüksel Gemici, etkinliklere katılım sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Derneğimizi kurulalı 4,5 yıl kadar oldu. İlk olarak 5-10 kişinin toplanarak gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerdi. Katılımlar artınca faaliyetleri büyüttük. Bu yıl dördüncü kez festivalimizi organize ediyoruz." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Elmas Pulat, festivale 3 yıldır katıldığını dile getirerek, "Kamp alanında doğayla iç içe olmak, şelalelerin yanında olmak muhteşem bir şey. Günlük hayatın stresinden arınıp, hem bisiklet sürüp hem de kamp yapmak bizim için çok güzel. Festivali düzenleyen kurula ve bizlere bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Serhat Deyimli ise Türkiye'nin her yerinden gelen bisikletlilerle pedal çevirmenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Özel parkurda bisiklet kullanmanın ayrı bir duygu olduğunu aktaran Deyimli, "Kula UNESCO Global Jeoparkı'ndayız. Tarihsel, kültürel açıdan çok zengin bir bölgedeyiz. Herkesi, Kula UNESCO Global Jeoparkı'nı bisikletli ya da bisikletsiz gezmeyi davet ediyoruz." dedi.

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