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'Yanımda oğluşum var' diyerek paylaştı... ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu! Sosyal medyanın konuştuğu video

23.06.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika sınırından ABD'ye kaçak yollardan geçen Türklerin çektikleri videolar sosyal medyada gündem olmaya devam ederken, son olarak bir Türk annenin paylaştığı video dikkat çekti. 'Yanımda oğluşum var' diyerek Meksika sınırından ABD'ye girdiği anları saniye saniye kaydeden kadın, videonun sonunda bir sıkıntı olmadan Meksico City'e geldiklerini söyledi.

'Yanımda oğluşum var' diyerek paylaştı... ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu! Sosyal medyanın konuştuğu video

ABD'ye kaçak yollarla giren Türklerin sayısı her geçen gün artıyor. ABD'ye yerleşme hayalleriyle Meksika sınırına dayanan Türk vatandaşlar, sınırı geçtikleri anları sosyal medyadan paylaşmaya devam ederken, son olarak bir Türk anne ile oğlunun sınırı geçerken paylaştığı video gündem oldu.

SINIRI GEÇTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Zorlu arazi koşullarını yanındaki oğluyla yürüyerek, ABD sınırlarına geçmeye çalışan Türk anne aşama aşama yaşadıklarını videoya çekerek paylaştı.

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"SIKINTISIZ GEÇTİK, YANIMDA OĞLUŞUM VAR"

Sınırı geçerken kaydeden anne o anları anlatırken "Şuan Meksico City'deyiz. Sıkıntısız geçtik, yanımda oğluşum var. Babasına kavuşturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu videonun ne zaman çekildiği ve doğru olup olmadığı henüz bilinmezken, yapılan paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

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