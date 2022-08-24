Herkes için geçerli! Yanından geçerken bile dikkatli olun, kalp krizi riskini artırıyor

Hayatımız için en önemli organlardan olan kalbin sağlığı oldukça önem taşımaktadır. Çok çeşitli kalp hastalıkları bulunur. Bu rahatsızlıklar içerisinde bulunan kalp krizi, kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Değişen yaşam koşullarıyla birlikte kalp krizi geçiren kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kalp krizi riskini artıran birçok etken bulunur. Yapılan önemli bir araştırma, araç egzozlarından pompalanan ve sert frenlemenin neden olduğu dumanların kalp krizi riskini önemli ölçüde artırdığını öne sürüyor.

KİRLİ HAVA SİGARA İÇMEYENLERİN KALP KRİZİ RİSKİNİ YÜKSELTİYOR

Araştırmacılar, nitrik oksit ve partiküller gibi trafikten kaynaklanan hava kirliliği ile kalp krizi sayısı arasındaki bağlantıları inceledi. Nitrik oksit (NO), özellikle dizel motorlardan yüksek sıcaklıklarda yanmadan kaynaklanır. Yanma, frenlerden ve lastiklerden kaynaklanan aşınma ve toz da zararlı partikül kaynaklarıdır. 18.000 Berlinlinin analizi, günlük daha yüksek NO düzeylerinin kalp krizi insidansını artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, sigara içenlerin dumandan etkilenmemiş göründüklerini, belki de zaten zehirli dumanları soluduklarını söyledi. İngiliz Kalp Vakfı'ndan Profesör Sir Nilesh Samani şunları söyledi: "Bu bulgular, kirli havanın sigara içmeyenlerde kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğuna dair kanıtlara katkıda bulunuyor." Hava kirliliğinden dolayı yılda 11.000 kadar kalp hastalığı ve dolaşım bozuklukları ölümleri gerçekleşebilir.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Göğüs Ağrısı

Gövdenin Üst Kısmında Ağrı

Nefes Darlığı

Ani soğuk ter basması

Sebepsiz ani yorgunluk atakları (özellikle kadınlarda)

Bulantı ve kusma

Ani baş dönmesi

Var olan şikayetlerin artması ya da süresinin uzaması

KALP KRİZİ RİSKİNİ YÜKSELTEN ETKENLER