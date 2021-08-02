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Yanlış bakım kıvırcık saçları elektriklendiriyor! İşte mükemmel bukleler için doğru saç bakım yöntemleri

02.08.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakımlı, güzel, gür ve dolgun görünen saçlar; hepimizin hayali. Bunun için her gün şampuanlar, kremler, fön makineleri kullanıyoruz. Ancak çoğu zaman elektriklenmenin ve kabarmanın önüne geçemediğimiz için bütün çabamız ve vaktimiz heba oluyor. Özellikle kıvırcık saçlara sahipseniz kolayca elektriklenip tel tel uçuşabilen saçlar, hiç de hoş bir görüntü oluşturmuyor.

Yanlış bakım kıvırcık saçları elektriklendiriyor! İşte mükemmel bukleler için doğru saç bakım yöntemleri

Kabaran ve elektriklenen saçlar, kâbusunuzsa bu yazımız tam size göre! Her gün saçınıza uyguladığınız ürün ve işlemlerde doğru yöntemleri seçerek elektriklenmenin önüne geçebilirsiniz. Gelin, o yöntemlerin ne olduğuna birlikte göz atalım.

SAÇ KESİMİ

Kıvırcık saçları yatıştırmanın ilk şartı, düzgün kesilmiş olmaları. Saçınızı uzun katlar halinde kestirmek, daha az kabarmasını sağlayabilir. Ayrıca belli aralıklarla kırıklarını aldırmak da elektriklenmeyi en aza indirebilir.

ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ

Kıvırcık, kabaran ve elektriklenen saçlarınız varsa kesinlikle kremli şampuanları tercih etmeli veya şampuanınıza ek olarak saç kremi kullanmalısınız. Sülfatsız şampuan ve saç kremi kullanmak, saçlarınızdaki nem oranını artırırken sülfatın saç derisinde yaratabileceği tahrişi de önleyerek daha sağlıklı bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.

KURUTMA

Duş sonrasında saçınızdaki fazla suyu havlu yerine mikrofiber bezler ya da pamuklu tişörtlerle almak, saçınızın elektriklenmesini engeller. Kurutma makinesi kullanacaksanız orta ısıda veya soğuk olmasına özen göstermelisiniz. Aşırı sıcaklık saçın nemini alarak kurumasına ve elektriklenmesine sebep olur. Kıvırcık saçları, elektriklenmeden kurutmak için kurutma makinenizi mutlaka difüzör başlığıyla kullanmalısınız. İyon özellikli kurutma makinelerini tercih etmek de faydalı olabilir.

SERUM

Saç bakım serumları da size bu konuda epey yardımcı olabilir. Serumlar, kuru saça uygulandığında yağlı bir görünüm oluşturabileceği için saçınız nemliyken kullanın.

SAÇ MASKESİ

Kuru saçlar elastikiyetini kaybettiğinden kabarmaya çok meyilli olur. Düzenli aralıklarla uygulayacağınız maskeler, saçınızı nemlendirip elastikiyetini artırarak elektriklenmesini engeller. Saçınızdan bir tel koparın, çekip bırakın. Eğer saç teli eski haline dönüyorsa yeterince nemli olduğundan emin olabilirsiniz. Fakat dönmüyorsa saç maskesi kullanmanın tam zamanı! Haftada bir kez uygulayacağınız bakım maskeleri, saçınızı neme doyurarak kabarma ve elektriklenmenin önüne geçer.

KÖPÜK VE YAĞ

Eğer kıvırcık ve ince telli saçlara sahipseniz saç köpüğünü, kalın telli saçlarınız varsa üzüm çekirdeği yağını saçlarınızın ucuna sürmek de kabarma ve elektriklenmeyi engeller. Üzüm çekirdeği yağı, argan yağına göre daha hafif olduğundan saçlarınızın hacimli görüntüsünü bozmadan yatıştırır.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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