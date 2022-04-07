HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü konuştu: Ben bile şaşırdım

Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü konuştu: Ben bile şaşırdım

07.04.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşanan olayda bir kepçe operatörünün, adres karışıklığı nedeniyle yanlış binayı yıktığı belirtilmişti. Fıkra gibi olayda bugün yeni gelişme yaşandı ve yanlış binayı yıkan kepçe operatörü konuştu. Karışıklığın müteahhitten kaynaklandığını belirten operatör, "Ben bile şaşırdım. Böyle bir şey nasıl oldu diye" ifadelerini kullandı.

Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü konuştu: Ben bile şaşırdım

Samsun’da yaşanan Karadeniz fıkrası gibi olayda bir kepçe operatörü, farklı adreste bulunan bir binayı yıkmıştı. İlginç olayda ortaya çıkan yeni detaya göre adres karışıklığının kepçe operatöründen değil müteahhitten kaynaklandığı öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken, adres karışıklığından ötürü başka bir firma gelip binayı yıktı. Konu emniyete taşındı. Müteahhitlerin anlaşmasıyla konu çözüldü.

a041d6e6-0f08-4d5e-9e55-610b3ccc6c03

Şaşkınlık veren olayın sebebi ilk anda, binayı yıkan kepçe operatörünün adresi karıştırması olarak yansıdı ancak bugün yıkımı gerçekleştiren Emre adlı kepçe operatörü konuşarak olaya açıklık getirdi. 17 yıllık mesleğinde ilk kez bu durumu yaşadığını söyleyen ve soy adını açıklamayan Emre, kendisini yıkıma götüren müteahhidin kendi yerini karıştırdığını ve arsayı kendisinin zannettiğini iddia etti.

"BANA 'YIK' DEDİLER YIKTIK"

Operatör Emre, “Olayın aslı, bana ’Orayı o binayı yık’ dediler, yıktık. Ama bu müteahhitlerin arasında olan bir şey. Onların yanlış anlamaları. Tek başımıza gitmedik kalabalıktı, komple oradaydık. Bizi oraya götüren müteahhit de oradaydı. Adam burayı ‘Yap sat yapacağım’ dedi. Onun vasıtasıyla gittik. Akşama kadar orada bizi bekledi. Kendi yerini karıştırmış, bizlik bir şey yok bu olayda. Biz sadece orada çalışanız. Binayı yıkmak zaten 1 saat sürdü. Bina zaten harabeydi. Binanın ne çatısı vardı ne bir şeyi vardı. Bina komple açıktı. İçeride şarap şişeleri vardı. Polis geldiğinde olayı çözmek için karakola götürdü. Herkes orada kendini anlattı. Adam ‘Yerimi karıştırdım’ dedi. Orada da söyledi aynısını. ‘Neyse zararı vereceğim’ dedi. İki taraf birbiriyle anlaştı. Orada da operatörlük bir şey yok, müteahhitlerin arasında olan bir şey. ‘Operatör zaten çalışan, olay bizle alakalı’ dediler” dedi.

f0b1d6a5-7957-4087-968d-7c6c474a9fe9

"BEN BİLE ŞAŞIRDIM"

Şaşkınlık yaşadığını söyleyen Emre, “O gün başka bir firma, bizi oraya götürdü. Adam orayı kendisinin zannetmiş. Bizi oraya götürdüğü zaman, ‘Bina yıkılacak’ dedi. Bütün evraklarının tamam olduğunu söyledi. Biz de çalışanı olarak gittik oraya yıkımımızı gerçekleştirdik. Ama durumun bizle alakalı hiçbir şeyi yok. Biz çalışanın operatörüz makineyi kullanıyoruz. Sadece müteahhitle ilgili olan bir şey. Ben çalışanım ben ekstra bir şey almadım. Ben aylıkçıyım. İki müteahhit konuşup anlaşmışlar. Yıkım zaten sabah başladı. Akşam saat 15.00 sıralarında başka bir taraftan adamlar geldi. ‘Biz yıkacaktık burayı siz girmişsiniz’ dediler. O ara 2 müteahhit karakola gitti. Biz de ister istemez gittik. İfade verdik. Bizlik bir şey yoktu zaten müteahhitler kendi aralarında anlaştılar. Biz sadece çalışanız orada. Karadeniz fıkrası gibi olmuş diyorlar ama öyle olan bir şey yok. Yolu şaşıran ben değilim. Benlik hiçbir şey yok. Diyelim ki sen beni aldın götürdün oraya çalıştırmaya ben orada işimi yaptım. Demir isteyen de ben değilim. 1-2 kilometre altta bir yer varmış. Orası yıkılacaktı. Müteahhit karıştırmış orayı. Olan bize oldu. İlk defa başıma geldi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Herkes şaşkınlık içindeydi. Ben bile şaşırdım. Böyle bir şey nasıl olur diye. Ama oldu işte yapacak bir şey yok.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İftira atmış! 'Polis cinsel saldırıda bulundu' demiştiİftira atmış! 'Polis cinsel saldırıda bulundu' demişti
Hamit Egemen'den acı haber geldiHamit Egemen'den acı haber geldi
Nisa Mihriban bebek en son onun elinden mama yemiştiNisa Mihriban bebek en son onun elinden mama yemişti
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'

Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

İlginizi Çekebilir

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu

Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.