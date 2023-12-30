Yanlış görmüyorsunuz! Kamyon ikinci kata uçtu: Evin duvarı yıkıldı, sürücünün durumu ağır

Sivas'ta, kontrolden çıkan kamyon 10 metre yükseklikten uçarak, 2 katlı eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

ÜST KATA ÇARPTI

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yol kenarında ve 10 metre aşağıda bulunan, kimsenin yaşamadığı öğrenilen 2 katlı evin üst kat duvarına çarptı. Kamyon, yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düştü.

EV DE HASAR GÖRDÜ

İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü M.G., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Koyulhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Evin bir bölümünün hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)





