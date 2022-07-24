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Yanlış kabloyu kesince 40 dairede televizyon, buzdolabı, kombiler yandı! "Patlama sesi duyduk, duman ve koku hissettik"

24.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir hırsız, kabloları çalmak üzere elektrik panosuna girince olanlar oldu. Hırsızın yanlış kabloyu kesmesiyle fazla akım sonucunda bir sitedeki 40 dairede çoğu elektronik cihaz yandı. Sitede yaklaşık 400 bin lira hasar meydana geldiği belirtilirken olayı anlatan site yöneticisi bir patlama sesi duyduklarını ve ardından prizlerden duman ve koku geldiğini söyledi. Olayda site sakinleri televizyon, buzdolabı ve kombilerinin yandığını aktardı.

Yanlış kabloyu kesince 40 dairede televizyon, buzdolabı, kombiler yandı! "Patlama sesi duyduk, duman ve koku hissettik"

Akıllara durgunluk veren olay, dün merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 270. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hırsız sokakta bulunan elektrik panosunun kilidini kırarak kabloları çalmak istedi. Hırsız yanlış kabloyu kesince 40 daireli Kuzova sitesine bir anda fazla akım gitti. Fazla akım sonucunda dairelerdeki çoğu elektronik cihaz yandı. Telaşla aşağı inen site sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Sitede yaklaşık 400 bin lira hasar meydana geldiği öğrenilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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"PATLAMA SESİ DUYDUK, DUMAN VE KOKU HİSSETTİK"

Site yöneticisi Ahmet Demir, “Dün saat 15.00 sıralarında bir patlama sesi duyduk. Patlama sesiyle prizlerimizde duman ve koku hissettik. Daha sonra ne olduğunu anlayamadan aşağı indik. Sağa sola baktık ve koşuşturduk. Sitenin elektriğini kestim. Hiçbir zil ve cihaz çalışmadı. Panoda hırsızların kabloyu kestiğini görünce yetkililere haber verdik. Hasarın boyutunu daha sonra anladık. Burası 40 daire. Daire başı 10 bin zarar olsa 400 bin lira bir hasarımız var. Şu anda 2,5 bin lira bir zararım var. Bu sadece kombi. Fırının ve aspiratörün ne kadar çıkacağını bilmiyorum” dedi.

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"TELEVİZYON, BUZDOLABI, KOMBİLER YANDI"

Site sakinlerinden Selçuk Tokmak ise, “Kuzova sitesi sakiniyiz. Dün saat 15.00 sıralarında trafoda kabloların kesilmesi sonucu Kuzova sitesindeki yaklaşık 40 dairenin birçoğu mağdur durumda. Televizyon, buzdolabı, kombileri yandı. Bugün bir ekip gelip bu mağduriyeti gidermek için tutanak tuttular. Masraflar karşılanacak denildi. Nötr kabloyu kesmiş. Otomatik olarak 380 volt vermiş. Böyle olunca da tüm cihazlar yanmış” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kablo
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