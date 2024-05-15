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    4. Yanlış yıkıyormuşuz! Havluların sertleşmemesi için ucuz tüyo... Evinizde olan o ürünü kullanmayı bırakın

    Yanlış yıkıyormuşuz! Havluların sertleşmemesi için ucuz tüyo... Evinizde olan o ürünü kullanmayı bırakın

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    15.05.2024 15:47
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    Yeni satın alınmış havlular, ilk başta yumuşaklığıyla göz doldururken zaman içerisinde yıkana yıkana o yumuşaklığını kaybedip daha sert ve kuru bir hal alıyor. Bu durum da bir süre sonra o havluların artık kullanmak istenmeyecek hale gelmesine neden oluyor. Ancak bir uzman, havluları yanlış yıkadığımıza dikkat çekerek daima yumuşak kalması için hem basit hem de ucuz tüyoyu paylaştı. İşte tasarruf ettirirken aynı zamanda havlularınızı ilk günkü yumuşaklığında tutacak o yöntem...

    Havlularınızı yıkadıktan sonra sert ve kuru olduklarını hissediyorsanız büyük ihtimalle basit bir hata yapıyorsunuz. Çoğu çamaşırın yıkanması kolay olsa da havlular çok farklı bir kategoride. Özellikle havluları yumuşak ve kabarık halde tutmak istiyorsanız daha dikkatli olmanız gerekebilir.

    The Sun'da yer alan habere göre; bir uzman, havlularınızı en iyi şekilde yıkamak için kolay ipuçlarını paylaştı. Bu ipucu halihazırda para verip satın aldığınız bir ürünü kullanmayı bırakmanızı gerektirdiği için de paradan tasarruf etmenizi sağlıyor.

    Hazel Mckinnie ve Claire Jenkins, TikTok'ta evle ilgili önemli ipuçlarını düzenli olarak paylaşıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir videoda ikili, "havlularınızı yıkamayla ilgili en iyi ipucunu" paylaştı.

    "HAVLULARINIZA YUMUŞATICI KOYARAK ASLINDA ONLARA ZARAR VERİYORSUNUZ"

    Şöyle dediler: "Havlularınıza kumaş yumuşatıcısı koyarsanız aslında onlara zarar verdiğinizi ve uzun vadede onları daha az kabarık hale getirdiğinizi biliyor muydunuz?"

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    İŞTE HAVLULARIN SERTLEŞMESİNİN SEBEBİ

    Devamında ikili, "Temel olarak havlularınızın lifleri kumaş yumuşatıcıyı pek sevmez, bu nedenle uzun vadede havlularınıza koyarsanız kabarıklıklarını kaybedecekler ve işte o zaman gerçekten sert bir havlu elde edeceksiniz. Ve bundan sonra hepiniz havluları değiştirme eğilimine girersiniz." ifadelerini kullandı.

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    Paylaşım 90.000'den fazla izlenme sayısına ulaştı ve insanlar bu ipucu hakkında kendi düşüncelerini de paylaştı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı "Ben hiçbir şekilde yumuşatıcı kullanmıyorum, para israfı." derken bir başkası ise "Yumuşatıcı yerine beyaz sirke kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Kumaş yumuşatıcısı yerine sirke yumuşatır, giysilerde de işe yarar ve sirke kokusu almazsınız, korkmayın!" yorumunu yaptı.

    Vitrin


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    yumuşatıcı havlu
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