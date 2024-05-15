Yanlış yıkıyormuşuz! Havluların sertleşmemesi için ucuz tüyo... Evinizde olan o ürünü kullanmayı bırakın

Havlularınızı yıkadıktan sonra sert ve kuru olduklarını hissediyorsanız büyük ihtimalle basit bir hata yapıyorsunuz. Çoğu çamaşırın yıkanması kolay olsa da havlular çok farklı bir kategoride. Özellikle havluları yumuşak ve kabarık halde tutmak istiyorsanız daha dikkatli olmanız gerekebilir.

The Sun'da yer alan habere göre; bir uzman, havlularınızı en iyi şekilde yıkamak için kolay ipuçlarını paylaştı. Bu ipucu halihazırda para verip satın aldığınız bir ürünü kullanmayı bırakmanızı gerektirdiği için de paradan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Hazel Mckinnie ve Claire Jenkins, TikTok'ta evle ilgili önemli ipuçlarını düzenli olarak paylaşıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir videoda ikili, "havlularınızı yıkamayla ilgili en iyi ipucunu" paylaştı.

"HAVLULARINIZA YUMUŞATICI KOYARAK ASLINDA ONLARA ZARAR VERİYORSUNUZ"

Şöyle dediler: "Havlularınıza kumaş yumuşatıcısı koyarsanız aslında onlara zarar verdiğinizi ve uzun vadede onları daha az kabarık hale getirdiğinizi biliyor muydunuz?"

İŞTE HAVLULARIN SERTLEŞMESİNİN SEBEBİ

Devamında ikili, "Temel olarak havlularınızın lifleri kumaş yumuşatıcıyı pek sevmez, bu nedenle uzun vadede havlularınıza koyarsanız kabarıklıklarını kaybedecekler ve işte o zaman gerçekten sert bir havlu elde edeceksiniz. Ve bundan sonra hepiniz havluları değiştirme eğilimine girersiniz." ifadelerini kullandı.

Paylaşım 90.000'den fazla izlenme sayısına ulaştı ve insanlar bu ipucu hakkında kendi düşüncelerini de paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Ben hiçbir şekilde yumuşatıcı kullanmıyorum, para israfı." derken bir başkası ise "Yumuşatıcı yerine beyaz sirke kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Kumaş yumuşatıcısı yerine sirke yumuşatır, giysilerde de işe yarar ve sirke kokusu almazsınız, korkmayın!" yorumunu yaptı.





