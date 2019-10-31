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Yanmış kadın cesedi davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 19:13 | Son Güncelleme

Yanmış kadın cesedi davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2 yıl önce cesedi yanmış halde bulunan Eylem Gülçin Kanık'ın ölümüne ilişkin davada 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 3 sanık beraat etti.

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, 2'si tutuklu, 2'si başka suçlardan tutuklu, 2'si tutuksuz olmak üzere 6 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada suçsuz olduklarını belirten sanıklar beraatlarını talep etti.

Sanık ve avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Erhan Doğru ve Serdal Çöl'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve hırsızlık suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Suçu işlediği tarihte yaşı küçük olmasından dolayı Gökhan Künç'ün 18 yıl hapsine hükmeden heyet, sanıklar A.K, Y.K ve M.K’nin beraatını kararlaştırdı.

- Olay

Didim ilçesinde makilik alanda 2017 yılında vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğu tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ceset cinayet kadın yanmış

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