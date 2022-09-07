Yansıması bile mahvediyor! Umursamadı, kör kaldı!

Doğrudan güneşe bakmanın büyük risk taşıdığı bilinen bir gerçek. Uzmanlar şimdi güneş ışınlarının yeni bir zararını daha ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalara göre telefonun ekranındaki yansımadan direkt güneş ışınına bakmak bile gözlere aynı derecede zarar verebilir. Güneşin güçlü yansımasına bakan iki kişi retina hasarı yaşadı.

GÜNEŞE BAKMADILAR AMA...

Yapılan kontrollerde iki hasta da güneşe doğrudan bakmadığını beyan etti. Ancak uzmanlar, güçlü bir yansımasına maruz kaldıklarını tespit etti.

4 SAAT TABLETLE OYALANDI

Bir kayak merkezinin terasında dört saat boyunca tabletinden bir şeyler okuyan 30 yaşındaki adam, görme bozukluğuyla karşı karşıya kaldı ve uzaktaki nesneleri görmekte zorlandı. Zamanla sorunları düzeldi.

20 yaşındaki diğer bir hasta ise sahilde güneşlenirken bir taraftan da üç saat boyunca telefonuyla oyalandı. Yalnız genç kadın diğer adam kadar şanslı değildi. Kalıcı görme bozukluğu yaşadı.

Her iki hastayı da tedavi eden İspanyol göz doktorları, potansiyel riskler konusunda daha fazla farkındalığa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Journal of Medical Case Reports'ta, güneşin elektronik cihazlardan yansımasının güneş makülopatisi geliştirmek için bir risk faktörü olarak 'göz önünde bulundurulması gerektiğini' yazdı. Bu durum normalde sadece güneşe doğrudan bakan insanlarda meydana gelen bir durum.



