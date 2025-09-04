‘Yapamazsın’ dedikleri işi Türkiye’de yapan tek kadın: Bu sektöre imza attı! Herkese örnek oldu…

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Yonca Yapan, kereste ve nakliye şirketi sahibi olarak Türkiye’de bir ilke imza atıyor.

TRAKYA’YI KARIŞ KARIŞ DOLAŞIYOR

Trakya’nın köylerini dolaşarak ağaç alım satımı yapan Yapan, satın aldığı ağaçları testere ve baltayla kesip nakliyesini kendisi gerçekleştiriyor. “Türkiye’de tek kavakçı, ağaç alım satımı yapan kadın benim” diyen Yapan, önyargılara meydan okuyarak mesleğinde başarıyı yakaladı.

“YAPAMAZSIN” DEDİLER, YAPTI

İki kız çocuğu annesi olan Yapan, 10 yıl önce başladığı bu zorlu meslekte çevresinden “Bu işi yapamazsın” tepkileri alsa da azmi ve inadıyla tüm engelleri aştı. "İki kızım var, çalışıyorum. İşimde başarılıyım. 25 yıldır buradayım, alıştım buralara. Türkiye'de işin gerçeği tek kavakçı, ağaç alım satımı yapan kadın benim. Bana 'Yapamazsın' dediler, ben yaptım, başardım. Biraz inat uğruna oldu ama yaptım. Başarılıyım işimde, güçlüyüm. Kadın yapamaz diye bir şey yok, kadın isterse her şeyi başarır" sözleriyle hikayesini özetledi.

“ÇOCUKLARIM İÇİN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIM”

Yapan, iki kızına hem annelik hem babalık yapıyor. Mesleğe çocuklarının geçimini sağlamak için başladığını belirten Yapan, köylerde karşılaştığı şaşkın bakışların yerini zamanla desteğe bıraktığını söylüyor: “Köylülerimiz kadın olduğum için bana çok destek oluyor. Onlara teşekkür ediyorum.”

AĞIR AMA SEVDALI BİR İŞ

Trakya’nın köylerini gezerek ağaç alımı yapan Yapan, köy kahvelerinde köylülerle sohbet edip ağaçları yerinde inceliyor. Kesim ve nakliye süreçlerini bizzat yöneten Yapan, "Trakya'nın köylerini dolaşıyorum, bütün köylere gidiyorum. Köylülerimizle köy kahvelerinde sohbet ediyoruz. Ağaç olup olmadığını sorduktan sonra satın alım yapıyoruz. Sonrasında ağaçların olduğu alanda kesimlerini yaparak nakliyesini sağlıyoruz. Bütün işi kendim yapıyorum, işimin başında duruyorum. Ağır bir iş evet ama her türlü zorluğa göğüs geriyorum. Kadın isterse her şeyi başarır, pes etmesinler ve mücadeleyi sürdürsünler" diyerek diğer kadınlara ilham oluyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır