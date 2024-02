Bu videoların hiçbiri gerçek değil! OpenAl'ın yeni "metinden videoya" yapay zeka modeli 'Sora' büyük yankı uyandırdı: Yeni bir dönem başlıyor! 'O hayal, gerçeğe artık daha yakın olabilir'

Çok sayıda sinemaseverin hayalleri arasında bir gün kendi filmini çekmek de vardır. Bazılarının hayali belki de Oscar adayı olacak yeni bir film fikri veya ünlü bir film serisinin hiç gelmeyen yeni filmi olabilir. Bir de yaşanan son yapay zeka gelişmelerinin ardından, hayallerinden biri yapay zeka ile kendi filmini oluşturmak olanlar vardır. Bu fikir konusunda telif hakkı ve etik engeller gibi bazı konularda tartışmalar başlamışken, ChatGPT'nin geliştiricisi olarak tanıdığımız OpenAI şirketi, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "metinden videoya" yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu.

AA'nın haberine göre, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

Sora'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

OpenAI, teknolojinin nasıl videolar ürettiğini ortaya koyan bazı görüntüler de paylaştı.

Bu örnek görüntülerden biri “Tokyo’da deri ceketli bir kadının siyah ayakkabılarla, şehir ışıkları arasında yürümesini içeren” video isteği yer alıyor. Modelin bu isteği gerçeğe çok yakın şekilde ürettiği görülüyor.

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq