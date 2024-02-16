Bu videoların hiçbiri gerçek değil! OpenAl'ın yeni "metinden videoya" yapay zeka modeli 'Sora' büyük yankı uyandırdı: Yeni bir dönem başlıyor! 'O hayal, gerçeğe artık daha yakın olabilir'

Çok sayıda sinemaseverin hayalleri arasında bir gün kendi filmini çekmek de vardır. Bazılarının hayali belki de Oscar adayı olacak yeni bir film fikri veya ünlü bir film serisinin hiç gelmeyen yeni filmi olabilir. Bir de yaşanan son yapay zeka gelişmelerinin ardından, hayallerinden biri yapay zeka ile kendi filmini oluşturmak olanlar vardır. Bu fikir konusunda telif hakkı ve etik engeller gibi bazı konularda tartışmalar başlamışken, ChatGPT'nin geliştiricisi olarak tanıdığımız OpenAI şirketi, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "metinden videoya" yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu.

İŞTE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATAN YAZILI METNİ VİDEOYA DÖNÜŞTÜREN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ: SORA!

AA'nın haberine göre, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

Sora'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

BU VİDEOLARIN HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL!

OpenAI, teknolojinin nasıl videolar ürettiğini ortaya koyan bazı görüntüler de paylaştı.

Bu örnek görüntülerden biri “Tokyo’da deri ceketli bir kadının siyah ayakkabılarla, şehir ışıkları arasında yürümesini içeren” video isteği yer alıyor. Modelin bu isteği gerçeğe çok yakın şekilde ürettiği görülüyor.

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Bir başka örnekte ise "Kamera, dik bir dağ yamacında çam ağaçlarıyla çevrili dik bir toprak yolda hızlanan siyah portbagajlı beyaz bir eski model SUV'un arkasını takip eder, lastiklerinden tozlar yükselir, toprak yolda hızlanırken güneş ışığı SUV'un üzerinde parlar ve sahneye sıcak bir parıltı yayar. Toprak yol uzaklara doğru hafifçe kıvrılıyor, görünürde başka hiçbir araba ya da araç yok. Yolun her iki tarafındaki ağaçlar kızılçamdır ve aralarına yeşillik parçaları serpiştirilmiştir. " şeklinde ilerleyen istek üzerine oluşturulan video bulunuyor.

Bir başka örnek de "24 yaşındaki bir kadının göz kırpışının aşırı yakın çekimi, 70 mm'de çekilmiş sinematik film, alan derinliği, canlı renkler, sinematik" isteğini içeriyor. Bu istek, Sora tarafından oldukça iyi bir şekilde videoya dönüştürülüyor.

Bir başka örnekte ise "60'lı yaşlarında kır saçlı, sakallı bir adamın aşırı yakın çekimi, Paris'te bir kafede otururken derin düşüncelere dalmış, evrenin tarihi üzerine kafa yoruyor, çoğunlukla hareketsiz otururken gözleri ekrandan yürüyen insanlara odaklanıyor, yün bir ceket ve düğmeli bir gömlek giymiş, Kahverengi bir bere ve gözlük takıyor ve çok profesörce bir görünümü var ve sonunda hayatın gizeminin cevabını bulmuş gibi ince bir kapalı ağız gülümsemesi sunuyor" şeklinde ilerleyen bir istek yer alıyor. Modelin bu isteği yine gerçeğe çok yakın şekilde videoya dönüştürdüğü görülüyor.

Başka bir örnek ise "Karda oynayan bir golden retriever yavrusu. Kafaları karların arasından fırlıyor." isteği üzerine üretilmiş bir videodan oluşuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre OpenAI, şiddet ve cinsel içeriklerin engellenmesi, ünlü benzerliği videoları gibi içeriklerin engelleneceğini de duyurdu. Teknolojinin bu tür komutları videoya dönüştürmeyeceği savunuldu.

OpenAI'a göre Sora karmaşık sahnelere yanıt verebilecek kapasitede.

"KORKUTUCU"

Yazılı metni videoya dönüştüren yapay zeka teknolojisi ulaştığı gerçeklik seviyesiyle bu alanda içerik üreten YouTuber’ları da şoke etti.

Ünlü teknoloji Youtuber'ı Marques Brownlee, Sora ile ilgili ilk izlenimini "korkutucu" olarak tanımladı.

The Verge'den Tom Warren da Sora'nın yapay zeka için "Vay Canına" noktası olarak sayılabileceği yorumunu yaptı.

Bir başka teknoloji yazarı Sora'nın kapasitesini "Bu nasıl olabilir" ifadesiyle değerlendirdi. (Kaynak: AA, BBC Türkçe / Video kaynakları: OpenAI)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





