Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla şaşkına çevirdi! Ceketinin içine tişört giymeyince yorum yağmuruna tutuldu

Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başarırken bir fenomene dönüştü. Sosyal medya kullanıcılarının her bir gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu fenomen isim son paylaşımıyla da sevenlerinin aklını başından almayı başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında Sofia karakteri için şehre dönüş konsepti tercih edildi. Fenomen ismin kot pantolonu beyaz bir blazer ceketle kombinlerken tişört terch edilmemesi ise eleştiri oklarının gelmesine neden oldu. Bir sosyal medya kullancısı gönderiye, "Tişört nerede" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Takipçi sayısını arttırmak için böyle bir şey yaptığına yemin edebilirim" yorumunu ekledi