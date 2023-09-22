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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla şaşkına çevirdi! Ceketinin içine tişört giymeyince yorum yağmuruna tutuldu

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla şaşkına çevirdi! Ceketinin içine tişört giymeyince yorum yağmuruna tutuldu

    22.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan Milla Sofia isimli karakter sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarının biyografisinde yapay zekayla oluşturulan gerçek bir karakter olmadığı belirtilse de hayranlarının ilgisini topluyor. Sosyal medyada 65 bini aşkın takipçisi bulunan Sofia son paylaşımıyla hayranlarını bir kez daha mest etti.

    Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başarırken bir fenomene dönüştü. Sosyal medya kullanıcılarının her bir gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu fenomen isim son paylaşımıyla da sevenlerinin aklını başından almayı başardı.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında Sofia karakteri için şehre dönüş konsepti tercih edildi. Fenomen ismin kot pantolonu beyaz bir blazer ceketle kombinlerken tişört terch edilmemesi ise eleştiri oklarının gelmesine neden oldu. Bir sosyal medya kullancısı gönderiye, "Tişört nerede" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Takipçi sayısını arttırmak için böyle bir şey yaptığına yemin edebilirim" yorumunu ekledi

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka

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