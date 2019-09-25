"Yapay zeka, insanı robotlaştıran iş yükünden kurtarıyor"

İSTANBUL (AA) - İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir, "Veri o kadar fazla bir hale geldi ki bu veriden öğrenebilen bir makinanın varlığıyla tekrar eden işleri makinaya yaptırabilir hale geldik. Bu anlamda yapay zeka da insanın tekrar eden ve robotlaştıran iş yükünden kurtulması demek." dedi.

Özdemir, üniversitenin Topkapı Kampüsünde düzenlenen "Yapay Zeka: İyi, Kötü, Çirkin" başlıklı konferansta yapay zeka olgusundaki gelişmeleri ve sorunları ele aldı.

İnsanoğlunun popüler olan ve kendisi heyecana sürükleyen her şeyi sevdiğini, bu yüzden dünyanın yapay zeka çalışmalarına yöneldiğini ifade eden Özdemir, yapay zekanın "pek çok farklı disiplinin bir araya gelerek oluşturacağı uygulamalar kümesi" olarak tanımlanabileceğini dile getirdi.

Özdemir, yapay zeka uygulamalarıyla insanın tekrarlı olarak yaptığı işleri yapay zeka kanalıyla yapılabilmesinin ve bir şeyler üretebilme becerisinin açığa çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Yapay zeka 2017'de 'İnsanlığın yeni elektriği' olarak tanımlandı. Çünkü elektrikle birlikte insanoğlunun hayatı nasıl değiştiyse yapay zekayla birlikte öngördüğümüz de bu. Daha adil, iyi, kolay yaşanılabilir ve temiz bir dünya. Hem insanlık hem doğa anlamında." diye konuştu.