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Yapay zeka koronavirüs ile mücadelede kullanılabilir mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 09:48 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu yeni virüs türü pandemi dediğimiz salgına dönüştü ve yapay zeka koronavirüs ile mücadelede önemli bir kale olabilir.

Yapay zeka koronavirüs ile mücadelede kullanılabilir mi?

Ülkelerin çaresiz kalmasına neden olan bu yeni virüs türü ne yazık ki bir türlü tedavi edilmek bilmiyor. Geliştirilen ilaçlardan aşı sistemlerine kadar neredeyse her konuda büyük bir çaba harcamasına rağmen tam bir tedavi ne yazık ki yok. Özellikle de bu virüs türünün geçirdiği mutasyonlar ve gen dizilimleri bulunması en zorlu aşamalar içerisinde yer alıyor.

Yapay zeka kullanılan en önemli alanlardan birisi de hiç şüphesiz makine öğrenimi dediğimiz bölümdür. Bu bölüm sayesinde herhangi bir ek kodlama yapmadan makinenin kendi kendine öğrenmesi sağlanır.

VİRÜSÜN GELECEĞİNİ MAKİNELER TAHMİN EDEBİLİR

Makine öğrenimi tam olarak virüs üzerinde kullanılırsa onun etkisi kırılabilir. virüsün nasıl bir gen dizilime sahip olduğu ve ilerleyen zamanlarda nasıl bir mutasyona uğrayacağı az çok makine tarafından tahmin edilebilir.

Yine ilaç geliştirme aşamasında da yapay zeka kullanan makineler önemli bir görev alabilir. Virüs türüne karşı geliştirilecek ilaç için hangi oranlarda hangi maddenin kullanılması gerektiği yapay zeka ile daha kolay saptanacaktır. Ayrıca karantinanın kaldırılması durumunda ne tür sonuçların ortaya çıkabileceğini bile yapay zeka hesaplayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs yapay zeka makine öğrenimi

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